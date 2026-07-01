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Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026

  • 1.07.2026, 17:23
Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026
Арина Соболенко

Во втором сете белоруске пришлось играть тай-брейк.

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла американку Маккартни Кесслер (57-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (11:9), сообщает Championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В ее рамках Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кесслер один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

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