Трамп о переговорах с Ираном: Мы очень хорошо ладим

Трамп о переговорах с Ираном: Мы очень хорошо ладим2
- 1.07.2026, 17:55
Президент США заявил об «успешной денуклеаризации» Ирана.
Дональд Трамп уверен, что Соединённые Штаты очень хорошо ладят с Ираном и что недавние встречи в Катаре прошли успешно, пишет Reuters.
«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим. Мы очень хорошо ладим. Я думаю, у них все в порядке», - сказал Трамп, добавив, что Иран «прошел долгий путь».
Напомним, в среду США и Иран провели технические переговоры в столице Катара Дохе, стремясь договориться о судоходстве через Ормузский пролив и обеспечить длительное перемирие.
Зять Трампа Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф встретились с премьер-министром Катара - посредником в переговорах наряду с Пакистаном - чтобы заложить основу для переговоров, но сами не будут участвовать в обсуждениях, сообщил источник агентства.