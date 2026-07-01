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Трамп о переговорах с Ираном: Мы очень хорошо ладим

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  • 1.07.2026, 17:55
Трамп о переговорах с Ираном: Мы очень хорошо ладим
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заявил об «успешной денуклеаризации» Ирана.

Дональд Трамп уверен, что Соединённые Штаты очень хорошо ладят с Ираном и что недавние встречи в Катаре прошли успешно, пишет Reuters.

«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим. Мы очень хорошо ладим. Я думаю, у них все в порядке», - сказал Трамп, добавив, что Иран «прошел долгий путь».

Напомним, в среду США и Иран провели технические переговоры в столице Катара Дохе, стремясь договориться о судоходстве через Ормузский пролив и обеспечить длительное перемирие.

Зять Трампа Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф встретились с премьер-министром Катара - посредником в переговорах наряду с Пакистаном - чтобы заложить основу для переговоров, но сами не будут участвовать в обсуждениях, сообщил источник агентства.

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