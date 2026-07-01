Чемпионат мира по футболу может помочь вашему здоровью 1.07.2026, 18:23

Фото: АиФ

Ученые выяснили, что просмотр футбола оказался полезен для психики.

Просмотр спортивных соревнований может положительно влиять на психическое здоровье человека. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние спортивных мероприятий на эмоциональное состояние болельщиков, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По данным ученых, посещение матчей способствует снижению уровня тревожности, уменьшает чувство одиночества и усиливает ощущение удовлетворенности жизнью. Положительный эффект наблюдается как на профессиональных соревнованиях, так и на любительских турнирах, где люди получают возможность общаться, разделять эмоции и чувствовать себя частью сообщества.

Специалисты отмечают, что совместные переживания во время игры, поддержка любимой команды и атмосфера стадиона помогают укреплять социальные связи. Именно личное присутствие на соревнованиях оказывает наиболее выраженное влияние на эмоциональное благополучие.

Даже просмотр матчей по телевизору способен приносить пользу. Хотя такой формат не заменяет живого общения и не так эффективно борется с чувством одиночества, исследования показывают, что он все же повышает уровень удовлетворенности жизнью и положительно влияет на общее самочувствие.

Эксперты советуют чаще посещать спортивные события, если есть такая возможность, а также смотреть трансляции вместе с друзьями или семьей. Совместный просмотр матчей, участие в фан-зонах или тематических встречах помогают не только сделать соревнования более увлекательными, но и поддерживают эмоциональное здоровье.

По мнению исследователей, крупные спортивные турниры, включая чемпионаты мира и Уимблдон, становятся не только зрелищными событиями, но и способом укрепить чувство единства, снизить уровень стресса и получить положительные эмоции.

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