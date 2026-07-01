Редкий вид змей специально разводят в Беларуси 1.07.2026, 18:43

Фото: Smartpress.by

Их «заселили» вблизи одной из деревень.

В Беларуси существуют «ясли» для краснокнижных змей медянок. «Выпускников» этого проекта недавно заселили вблизи одной из деревень, рассказал газете «Навука» заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

«Ясли» для самой редкой рептилии нашей страны — медянки обыкновенной (Coronella austriaca) — создали в рамках системы «практической реабилитации бедствующих особей».

Сначала разыскивали группы этих краснокнижных змей. Так на юго-западе Полесья была найдена наиболее продуктивная популяция. Там даже провели «специальные биотехнические мероприятия по улучшению жизни молодых и старых особей».

«Мы предвкушали демографический рептильный взрыв (для медянки) и определенный научный триумф (для себя). Но, несмотря на, казалось бы, идеальный природоохранный комфорт, численность рептилии не только не выросла за три года, но и стала падать. Как оказалось, рептильный демографический коллапс был спровоцирован перенаселением», — объяснил Демянчик.

Расплодившиеся змеи просто погибали из-за хищных птиц и наездов авто. Поэтому было решено отловить самца и самку. Позже всех их малышей удалось дорастить до нужных размеров без потерь.

«С помощью волонтеров был выбран участок с подходящими местообитаниями на окраине деревушки. Этот пустошный луг с кустарниками и редколесьем меньше всего был интересен потенциальным хищникам: канюку обыкновенному, врановым, ужу обыкновенному и прочим. Но места оказались вполне пригодными для жизни молодых особей медянки. Погода 19 июня вполне благоприятствовала, и молодые змейки быстренько расползлись», — рассказал ученый.

Несколько молодых особей медянки могут создать ядро популяционной группировки. Но для более надежной гарантии успеха необходим дополнительный выпуск, что и планируется в следующем сезоне. А пока проводится ежедневный контроль.

Медянка не ядовита. Эти змеи предпочитают сухие леса, холмистые местности, также могут обитать на песчаных насыпях вдоль дорог и железнодорожных путей. Отличают их два характерных ромбовидных пятна на затылке, окрас тела может разниться от серого до буроватого, с несколькими продольными пятнами другого цвета.

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