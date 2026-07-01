«Белорусские карты работали везде» 1 1.07.2026, 19:14

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Фото из личного архива

Минчанин съездил в тур по Скандинавии за 1100 евро и рассказал о впечатлениях.

Норвегия официально считается одной из самых дорогих стран мира, и многие откладывают поездку туда годами. Однако увидеть фьорды, не потратив при этом целое состояние, вполне реально. Евгений поделился с MyFin личным опытом бюджетного автобусного тура из Минска и рассказал, как сэкономить в пути.

Достучаться до Норвегии у Евгения вышло не с первого раза. В прошлый раз группа просто не собралась, и поездку отменили. Но в июне все сошлось.

— Стоимость тура составила 470 евро. В эту сумму уже были включены проезд по всему маршруту на автобусе, ночевки в отелях с завтраками. Четыре обзорные экскурсии (по Гамбургу, Осло, Бергену и Копенгагену) были обязательными и оплачивались отдельно, на них ушло 80 евро. Остальные экскурсии можно было брать по желанию.

Я взял программу по максимуму, поэтому заплатил еще 400 с лишним евро. Это была прогулка по фьордам на кораблике — то, ради чего вообще едут в Норвегию. Невероятные виды и чистый восторг. Замки Дании и немецкий городок Люнебург — очень красивый, атмосферный и фотогеничный город по дороге.

Фото из личного архива

Фломская железная дорога — спорно. Ехать стоит только ради гигантского водопада по пути, в остальном обычные горные пейзажи. Разочаровала поездка к леднику Нигардсбреен, которая не предполагала поход на сам ледник. Мы посмотрели на него с обзорной площадки издалека.

«На еду, сувениры и подарки ушло около 200 евро»

Ночевок в отеле получилось пять: две ночи в Польше у немецкой границы, две ночи в Норвегии (в пригородах Осло и Бергена) и одна ночь в Швеции.

В поездке Евгений рассчитывался исключительно картами и ни разу не менял наличные. Карта «Шчодрая» от Беларусбанка (в белорусских рублях) и карта БСБ Банка (в евро) бесперебойно работали во всех странах маршрута.

В Польше и Германии группа спокойно обедала в придорожных кафе на заправках, а в Норвегии график стал намного жестче. Днем из-за плотного экскурсионного расписания времени на рестораны просто не оставалось. Обедать приходилось прямо в автобусе на ходу, а ужинать поздно вечером в номерах отелей. Поскольку гостиницы располагались в маленьких провинциальных городках, кафе там закрывались рано, и туристы их даже не искали, питаясь тем, что купили в супермаркетах. Цены в туристических местах высокие, за самый обычный хот-дог придется отдать около 10 долларах.

— В местных недорогих магазинах есть линейка товаров под названием First price. Например, упаковка из 8 булочек для хот-догов стоила около 1,5 бел. руб. Баночка кукурузы — примерно 4 бел. руб. На сайте этого бренда можно заранее изучить ассортимент, там есть все, от бытовой химии до сыров и рыбы по очень демократичным ценам.

Слабосоленая форель в магазинах по стоимости такая же, как в Беларуси. Ее покупали регулярно. В целом на еду, сувениры и подарки у меня ушло около 200 евро.

На входе в магазин — термосы с бесплатным кофе

Экономить можно было, используя отельные бонусы. В гостиницах по маршруту чай и кофе были доступны бесплатно в круглосуточном режиме. Более того, в некоторых норвежских магазинах прямо на входе стоят термосы с бесплатным горячим кофе для посетителей.

— В Норвегии не тратились на бутилированную воду. Вода из-под крана здесь везде питьевая, идеального качества и очень вкусная. Еще один приятный бонус для бюджета — бесплатные общественные туалеты, которые в Европе обычно стоят денег.

Норвегия поразила белоруса не только масштабами фьордов, но и тем, как бережно люди вписали свой быт в суровые естественные ландшафты.

Фото из личного архива

— Мне показалось, что они боятся испортить природный пейзаж, поэтому строят небольшие дома, все в едином национальной стиле. Нет никаких огромных глухих заборов, могут быть только крошечные аккуратные ограждения. Выглядит очень эстетично. В Норвегии, как и во всей Скандинавии, не любят выделяться и понтоваться. По дорогам ездят машины исключительно среднего класса, никаких крутых джипов и дорогих лимузинов. При этом скромный с виду деревянный дом у фьорда может стоить целое состояние.

Фото из личного архива

Норвежцы — фанаты отдыха на свежем воздухе, и у каждого первого есть первоклассная профессиональная экипировка. Сортировка мусора здесь повсеместная, поэтому в городах и на туристических тропах очень чисто. Туристическая инфраструктура развита отлично. У каждой красивой природной достопримечательности есть парковка, удобная площадка для фото, чистые туалеты и информационные стенды.

Фото из личного архива

Весь отпуск обошелся минчанину в 1100 евро. Если не брать много экскурсий, то выйдет значительно дешевле. Туром Евгений остался доволен и считает такой формат идеальным стартом — можно бегло посмотреть разные страны и для себя решить, куда стоит вернуться ради детального осмотра. В Норвегию он теперь точно поедет еще раз, но уже индивидуально, со всей семьей.

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