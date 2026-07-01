Атака на Москву: в Люберцах пылает электроподстанция

Атака на Москву: в Люберцах пылает электроподстанция6
- 1.07.2026, 12:10
- 7,892
Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.
В российских Люберцах, расположенных в пригороде Москвы, в среду, 1 июля, произошёл пожар на электроподстанции. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о масштабном задымлении, сообщает New Voice.
Российский паблик Astra сообщает, что в подмосковных Люберцах горит электроподстанция 110 кВ № 540 Красково, являющаяся филиалом компании Россеты Московский регион — Южные электрические сети.
Некоторые местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.
Ранее в Московской области объявили об угрозе со стороны БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин писал об «уничтожении» шести дронов, летевших на российскую столицу, и падении «обломков».