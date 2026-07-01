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Атака на Москву: в Люберцах пылает электроподстанция

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  • 1.07.2026, 12:10
  • 7,892
Атака на Москву: в Люберцах пылает электроподстанция

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

В российских Люберцах, расположенных в пригороде Москвы, в среду, 1 июля, произошёл пожар на электроподстанции. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о масштабном задымлении, сообщает New Voice.

Российский паблик Astra сообщает, что в подмосковных Люберцах горит электроподстанция 110 кВ № 540 Красково, являющаяся филиалом компании Россеты Московский регион — Южные электрические сети.

Некоторые местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

Ранее в Московской области объявили об угрозе со стороны БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин писал об «уничтожении» шести дронов, летевших на российскую столицу, и падении «обломков».

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