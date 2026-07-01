Эксперт раскрыл детали новой фазы войны за Крым
- 1.07.2026, 12:45
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Оккупантов ждут огромные проблемы.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил о начале масштабной операции по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова.
По его словам, в ближайшее время оккупантов ждут большие проблемы, которые сделают проблематичным их дальнейшее пребывание на территории Крыма.
«Первый этап уже пройден – мы перерезали основные логистические маршруты на полуостров. Теперь наша задача – удерживать их под огневым контролем и последовательно уничтожать средства ПВО», - сказал Ждано в интервью «Главреду».
Жданов подчеркнул: если Силам обороны удастся расчистить небо, поражение военных объектов в Крыму, которых, по разным оценкам, насчитывается более 150, станет лишь вопросом времени и наших технических возможностей.
«Поэтому можно констатировать: началась масштабная операция по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова», - отметил военный эксперт.