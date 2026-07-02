Дефицит бензина в России начинает перекидываться на Центральную Азию 2.07.2026, 15:40

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Фото: Getty Images

90% российских регионов страдают от перебоев с поставками топлива.

Дефицит бензина в России, возникший после серии ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, начал сказываться не только на внутреннем рынке, но и на странах Центральной Азии. По данным Bloomberg, к концу июня о нормировании топлива или перебоях с его поставками сообщали уже около 90% российских регионов (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне нехватки бензина Москва с 1 апреля запретила экспорт топлива, сохранив исключения лишь для поставок по межправительственным соглашениям. Это уже повлияло на государства, традиционно зависящие от российских нефтепродуктов.

Так, Кыргызстан начал искать дополнительные источники поставок и обратился к Казахстану, Азербайджану и Туркменистану. Власти страны заявляют, что имеющихся запасов пока достаточно, а для защиты потребителей действует государственный потолок цен.

В Узбекистане ситуация также отражается на рынке. С начала июня стоимость бензина АИ-92 на бирже выросла на 11,8%, достигнув 13,9 млн сумов за тонну. Одновременно объем ежедневного предложения топлива сократился примерно вдвое.

Казахстан, крупнейший производитель нефти в Центральной Азии, уже усилил контроль за вывозом топлива. Власти ограничили пересечение границы автомобилями до одного раза в сутки и ввели запрет на железнодорожный экспорт части светлых нефтепродуктов. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять дополнительные меры, чтобы не допустить дефицита внутри страны.

Эксперты отмечают, что ситуация наглядно демонстрирует высокую зависимость государств Центральной Азии от российских поставок топлива. Любые серьезные сбои на российском рынке быстро отражаются на ценах, логистике и энергетической безопасности всего региона.

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