Длинные выходные: белорусы выезжают из страны 3 2.07.2026, 16:26

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иллюстративное фото

Огромные очереди.

В преддверии длинных выходных на пограничных переходах при выезде из Беларуси увеличились очереди. Об этом сообщает билетный сервис Atlasbus.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на польском направлении. Время ожидания на границе достигает 5–7 часов. Самые большие задержки фиксируются в пункте пропуска «Брест», тогда как через «Берестовицу» автобусы проходят немного быстрее.

На белорусско-литовской границе обстановка остается спокойной: даже в предпраздничные дни автобусы следуют по расписанию.

Из-за длительного прохождения границы меняется не только время прибытия рейсов, но и график их обратных отправлений.

Пассажирам рекомендуют не волноваться, если автобус не прибыл в назначенное время: задержки связаны с очередями на границе, а не с отменой рейса. Перевозчик информирует об изменениях через свой Telegram-канал, а также отправляет пассажирам SMS-уведомления.

Тем, кто находится в Польше или Литве, советуют при покупке билетов указывать номер телефона с подключенным роумингом, чтобы своевременно получать сообщения об изменениях в расписании.

Если задержка нарушает планы поездки, пассажирам рекомендуют обратиться в службу поддержки перевозчика. Специалисты помогут подобрать альтернативный вариант, например, предложат пересадку на другой автобус, который отправляется раньше и не задерживается.

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