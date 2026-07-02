Азербайджан хочет участвовать в операциях НАТО 1 2.07.2026, 17:20

Для «содействия сохранению международного мира».

Азербайджан в настоящее время изучает возможности участия своих военных в различных операциях, проводимых ООН и НАТО, с целью содействия сохранению международного мира, заявил министр обороны страны Закир Гасанов.

«Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира», — сказал Гасанов, слова которого приводит агентство Report.

Он отметил, что с 1999 года более 3 тыс. военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях в различных регионах мира.

Министр подчеркнул, что деятельность азербайджанских миротворцев неизменно получала высокую оценку командования, различных стран и международных организаций.

Агентство также привело слова начальника Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майора Эльчина Абдуллаева, который заявил, что азербайджанские военные в настоящее время выполняют миротворческую миссию в Южном Судане.

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