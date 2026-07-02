Ведущих китайских ученых поймали на лжи 2.07.2026, 17:39

Иллюстративное фото: South China Morning Post

Их вывел на чистую воду бывший аспирант.

Бывший аспирант Пекинского университета авиации и космонавтики Гэн Хунвэй стал одной из самых обсуждаемых фигур китайского научного сообщества после серии разоблачений, связанных с фальсификацией данных в исследованиях известных ученых. Покинув докторантуру в 2025 году, он посвятил себя проверке научных публикаций и уже собрал более двух миллионов подписчиков в соцсетях, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

Широкую известность Гэн получил после анализа статьи, опубликованной в журнале Nature исследовательской группой декана Университета Тунцзи Ван Пина. С помощью Excel и инструментов искусственного интеллекта он обнаружил подозрительные закономерности в числовых данных и изображениях. Среди них — необычно одинаковые последние цифры, повторяющиеся интервалы между значениями и слишком высокая точность измерений веса почти двухсот лабораторных мышей.

После общественного резонанса Университет Тунцзи провел проверку и подтвердил наличие академических нарушений. В результате Ван Пин был освобожден от должности декана и понижен в профессиональном статусе, а первый автор статьи лишилась работы.

Позже Гэн указал и на другие публикации в журналах Nature Cancer и Nature Cell Biology, вызвав новые проверки. По его словам, он намеренно уделяет внимание работам ведущих ученых, поскольку именно они задают стандарты для всей научной системы.

Сам Гэн вырос в бедной семье рабочих-мигрантов и признается, что отказался от академической карьеры, разочаровавшись в существующих практиках. Сейчас своей главной целью он называет реформирование научной среды и создание более строгих механизмов проверки и воспроизводимости исследований, которые помогут снизить риск появления недостоверных данных.

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