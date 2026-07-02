Путин с Лукашенко – два мячика на резинке 2 Леонид Швец

2.07.2026, 18:33

Связка диктаторов может оказаться веревкой, привязанной к бетонному блоку, идущему ко дну.

Нельзя не обратить внимание на изменившуюся в последнее время риторику и дипломатическую активность Александра Лукашенко. У нас к нему довольно пренебрежительное отношение, и для этого есть основания, но в нынешней ситуации белорусский диктатор – весьма показательная величина. Наблюдение за ним позволяет уловить подвижки в атмосфере, складывающейся вокруг войны.

Стоит напомнить, что еще не так давно Лукашенко воспринимали в Украине в корне иначе. По данным Социологической группы «Рейтинг», в 2018–2019 годах позитивно о нем отзывалось без малого 70% украинцев. То есть это уже после потери Крыма и части Донбасса, где доля лукашенкофилов, очевидно, была выше, чем в среднем по стране, и при том, что с 2014 года шла война с Россией – частью единого «союзного государства» с Беларусью. Протесты 2020 года и их жестокое подавление понизили оценку Лукашенко, но вовсе не решительным образом: она упала до 45%. И только вторжение в 2022 году настроило украинцев резко отрицательно к этому деятелю, на уровне Путина. Прозрели.

Между тем глава Беларуси никогда до полного самозабвения не сливался с Владимиром Путиным. Они связаны, словно два мячика на резинке. Когда Луке удобно, он превозносит теснейшие братские узы, когда нюх ему подсказывает, что нужно дистанцироваться от Кремля, он аккуратно отодвигается. Он был совсем не прочь в 2022 году стать соавтором молниеносной победы над «нацизмом» и уже наверняка рисовал себе особую роль патриарха в новом, расширенном за счет Украины «союзном государстве». И эти прикидки, даже не сомневайтесь, сопровождались попытками посчитать, не постарается ли Путин в новом качестве покорителя возомнивших о себе украинцев заполучить и в Минске кого-то не такого хитрозадого. Помните перепуг Лукашенко, когда в 2020 году были засечены какие-то передвижения вагнеровцев по его территории? Эту мысль, вполне здравую, он думает непрерывно...

О том, что весной 2026 года ситуация вокруг войны заметно изменилась, не говорит только ленивый, а для Александра Лукашенко это лишний сигнал, что нужно что-то срочно делать, чтобы последствия путинского упрямства, не позволившего принять в прошедшем году сделку с Трампом, не накрыли и белорусского правителя. Связка с Путиным, которую он раньше считал основой своего могущества, может оказаться веревкой, привязанной к бетонному блоку, идущему ко дну.

Леонид Швец, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com