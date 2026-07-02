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Саудовская Аравия почти восстановила довоенные объемы отгрузок нефти через Ормузский пролив

  • 2.07.2026, 19:06
Саудовская Аравия почти восстановила довоенные объемы отгрузок нефти через Ормузский пролив

Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

После возобновления движения танкеров через Ормузский пролив экспорт нефти Саудовской Аравией практически вернулся к уровню, существовавшему до начала войны США и Израиля против Ирана.

Об этом 2 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на собственную информацию об отслеживании танкеров.

«Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии резко вырос, приблизившись к довоенным уровням, поскольку королевство вновь начало пропускать свои танкеры через Ормузский пролив — это один из самых ярких признаков того, что поставки из Персидского залива нормализуются после заключения временного мирного соглашения между США и Ираном», — пишет издание.

По данным Bloomberg, за шесть дней до 2 июля Саудовская Аравия (крупнейший в мире экспортер нефти) отгрузил 6,3 млн баррелей в сутки.

«Это соответствует примерно среднему показателю за 2025 год и составляет почти 90% от уровня февраля — месяца, когда страна и ее соседи по Персидскому заливу наращивали поставки перед началом войны с Ираном», — пишет агентство.

Ранее, 25 июля, четыре саудовских нефтяных супертанкера общей грузоподъемностью 8 млн баррелей появились в системах отслеживания судов в Оманском заливе — после того, как пребывали возле основных экспортных терминалов Саудовской Аравии в Персидском заливе, сообщили в агентстве.

В Минэнергетики Саудовской Аравии пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

По оценкам одного из американских чиновников, которые он озвучил агентству, объем поставок нефти через Ормузский пролив на данный момент превышает 10 млн баррелей в сутки.

При этом корабли с нефтью, не связанные с режимом аятолл в Иране, как правило, проходят через коридор в территориальных водах Омана, контролируемый США, подытожили в Bloomberg.

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