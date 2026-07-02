Зеленский: Любовь Путина к Крыму – ложь 1 2.07.2026, 19:28

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Диктатора РФ остановит остров Москва.

Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новости.LIVE.

По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы «трепетных чувствах» ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.

«Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.

«Он знает его только по докладам своих офицеров», - добавил украинский лидер.

Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.

«Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет», - резюмировал президент.

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