Зеленский: Любовь Путина к Крыму – ложь1
- 2.07.2026, 19:28
- 2,250
Диктатора РФ остановит остров Москва.
Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новости.LIVE.
По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы «трепетных чувствах» ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.
«Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.
«Он знает его только по докладам своих офицеров», - добавил украинский лидер.
Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.
«Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет», - резюмировал президент.