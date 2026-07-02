закрыть
2 июля 2026, четверг, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Любовь Путина к Крыму – ложь

1
  • 2.07.2026, 19:28
  • 2,250
Зеленский: Любовь Путина к Крыму – ложь

Диктатора РФ остановит остров Москва.

Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новости.LIVE.

По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы «трепетных чувствах» ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.

«Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.

«Он знает его только по докладам своих офицеров», - добавил украинский лидер.

Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.

«Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет», - резюмировал президент.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько