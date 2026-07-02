Посол России в Беларуси назвал военным преступлением удар БПЛА по автобусу
- 2.07.2026, 19:16
Пытающийся втянуть режим Лукашенко в войну Борис Грызлов обвинил в атаке Украину.
Удар по автобусу в Брянской области является скоординированной террористической акцией. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов, передает пресс-служба дипведомства.
Туристический автобус Минск — Гомель — Анапа был атакован около полудня в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области. На момент удара в салоне автобуса находились 19 человек, пострадали два водителя и пассажир. Эти люди получили легкие ранения. Сейчас все граждане Беларуси уже вернулись в Гомельскую область.
Грызлов напомнил, что это якобы «второй удар Украины» по белорусским гражданам на территории России. 17 июня беспилотник атаковал пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Погибла гражданка Беларуси, а еще девять человек, шестеро из которых дети, были ранены.
Отметим, Украина опровергает удары по белорусским автобусам. Независимые аналитики сходятся во мнении, что за атаками стоит Россия.