«Поэтому, наверное, белорусы и не любят россиян»8
- 2.07.2026, 13:43
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Случай в Минске.
Жительница столицы рассказала о своем опыте знакомства с гостями из России.
«Это не прикол и не выдумка, — пишет пользовательница Threads под ником alisa_iodo. — Я только что реально своими ушами услышала в автобусе: «А российскими рублями можно оплатить?». Минск, автобус номер 100».
Белорусы высказали свое мнение о нравах туристов из России. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Необучаемые неучи.
— Надо гостей было отправить на 18 автобус и сказать, что в нем можно и российскими рублями оплатить.
— На остановке «Проспект Машерова» спрашивали: «У вас картой с русскими рублями можно в трамвае оплатить проезд?». Посоветовал поменять и купить себе талончик или карту, а иначе кондуктор закончит союзнические отношения.
— Помните, Задорнов постоянно повторял: «Они же тупые». Это было не про американцев.
— Потому что большая часть русских считает, что Беларусь это «область России» и вообще, мы один народ, у нас должно все быть общее. При попытке предъявить паспорт в кассе в России, на мой паспорт белоруса сказали, что это несуществующий документ.
— Ужиная давеча в смоленском ресторане на вопрос «Как будете оплачивать?» я ответила: «Белорусским рублями». Официант оказался понимающий.
— Глядя на них, думаю никогда. Они реально тупые. Правда не все, не буду обо всех так говорить.
— Поэтому, наверное, белорусы и не любят россиян.