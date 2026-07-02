В Беларусь идут шквалистый ветер и ливни 2.07.2026, 14:47

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За погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты.

Шквалистый ветер и ливни ожидаются 3 июля. Об этом сообщает портал pogoda.by.

За погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты. Прогнозируется переменная облачность. В ночные часы по юго-восточной части, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. По юго-востоку во многих районах, а днем местами по Беларуси прогремят грозы.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях в момент гроз по юго-восточной части. Ночью и утром местам возможен слабый туман. Ветер окажется северо-западный, западный, а при грозах порывистый. По юго-востоку - шквалистое усиление ветра.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +18 градусов, а по юго-восточной части – от +18 до +21 градуса. Днем ожидается от +21 градуса по северо-западу и до +29 градусов по югу.

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