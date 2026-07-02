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Россияне спешно переходят с бензина на газ, но становится только хуже

  • 2.07.2026, 15:25
  • 1,478
Россияне спешно переходят с бензина на газ, но становится только хуже

Цена на необходимое оборудование уже рекордно подскочила.

В России на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) для автомобилей. Однако и здесь россияне столкнулись с несколькими серьезными проблемами.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Из-за дефицита бензина в России ГБО для автомобилей снова на пике популярности. Но производители и автосервисы не успевают удовлетворить повышенный спрос.

РосСМИ утверждают, что в июне количество обращений по переоборудованию автомобилей на газ было на 35% больше, чем в марте-апреле.

Из-за ажиотажа запись на установку ГБО уже расписана на ближайшие три месяца, сообщили на рынке.

Кроме того, мастерские, занимающиеся переоборудованием авто, столкнулись с дефицитом необходимого оборудования.

Там уже жалуются, что поставщики не были готовы к резкому росту спроса: запасы быстро иссякли. Более того, стоимость комплектов почти удвоилась.

Основной производитель газобаллонного оборудования - «Новогрудский завод газовой аппаратуры» - также не может справиться с большим количеством заказов.

Сейчас за установку «газа» россиянам придется заплатить от 53 до 90 тысяч руб. без регистрации.

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