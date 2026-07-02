Россияне спешно переходят с бензина на газ, но становится только хуже
- 2.07.2026, 15:25
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Цена на необходимое оборудование уже рекордно подскочила.
В России на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) для автомобилей. Однако и здесь россияне столкнулись с несколькими серьезными проблемами.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Из-за дефицита бензина в России ГБО для автомобилей снова на пике популярности. Но производители и автосервисы не успевают удовлетворить повышенный спрос.
РосСМИ утверждают, что в июне количество обращений по переоборудованию автомобилей на газ было на 35% больше, чем в марте-апреле.
Из-за ажиотажа запись на установку ГБО уже расписана на ближайшие три месяца, сообщили на рынке.
Кроме того, мастерские, занимающиеся переоборудованием авто, столкнулись с дефицитом необходимого оборудования.
Там уже жалуются, что поставщики не были готовы к резкому росту спроса: запасы быстро иссякли. Более того, стоимость комплектов почти удвоилась.
Основной производитель газобаллонного оборудования - «Новогрудский завод газовой аппаратуры» - также не может справиться с большим количеством заказов.
Сейчас за установку «газа» россиянам придется заплатить от 53 до 90 тысяч руб. без регистрации.