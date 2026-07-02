Состоятельные молодые женщины любят дорогие старые внедорожники 1 2.07.2026, 16:14

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Фото: Oshe Automotive

Винтажные Ford Bronco, Land Rover Defender и Jeep Wrangler превращаются в новый символ статуса.

В мире набирает популярность необычный автомобильный тренд — состоятельные женщины все чаще выбирают не современные люксовые седаны или электромобили, а классические внедорожники. Винтажные Ford Bronco, Land Rover Defender и Jeep Wrangler превращаются в новый символ статуса и хорошего вкуса, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что рынок коллекционных автомобилей переживает заметные изменения. Если раньше его основными покупателями были мужчины, увлеченные классическими маслкарами, то теперь все больше молодых обеспеченных женщин инвестируют в реставрацию легендарных внедорожников 1960–1970-х годов.

Фото: Oshe Automotive

Популярность таких машин объясняют стремлением к индивидуальности. На фоне современных автомобилей с похожим дизайном винтажные модели воспринимаются как символ свободы, приключений и подлинного характера. Для многих владельцев они становятся не просто средством передвижения, а частью личного стиля.

Фото: Bring a Trailer

При этом речь идет не о полностью оригинальных автомобилях. Наибольшим спросом пользуются так называемые рестомоды — классические кузова, оснащенные современной техникой. Такие машины получают новые двигатели V8, усовершенствованную подвеску, кондиционер, мультимедийные системы и другие технологии, сохраняя при этом исторический внешний вид.

Фото: Bring a Trailer

Высокий спрос уже привел к росту цен. Стоимость качественно восстановленных внедорожников нередко превышает 100 тысяч долларов. Некоторые экземпляры устанавливают новые рекорды на аукционах. Так, модернизированный Ford Bronco 1971 года, подготовленный компанией ICON 4x4, недавно был продан за 240 тысяч долларов.

По мнению аналитиков, мода на эксклюзивные винтажные внедорожники отражает изменение представлений о роскоши: сегодня все больше покупателей ценят уникальность, историю и ручную работу выше самых современных технологий.

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