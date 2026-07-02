Путин обнажил варварское нутро России 5 Ксения Ларина

2.07.2026, 17:02

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Фото: Суспільне

В страшном сне бы не приснилось.

Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми, этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию.

В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть мы просто боялись об этом думать — какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы.

Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждают убийства, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.

Ксения Ларина, «Фейсбук»

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

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