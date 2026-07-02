закрыть
2 июля 2026, четверг, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Звезды «Миньонов» заговорили на языке любимых героев

  • 2.07.2026, 17:25
Звезды «Миньонов» заговорили на языке любимых героев

Видео с актерами быстро привлекло внимание поклонников франшизы.

На мировой премьере анимационного фильма «Миньоны и монстры» в Голливуде актеры Джесси Айзенберг, Джефф Бриджес, Зои Дойч и Эллисон Дженни приняли участие в необычном испытании — они попробовали заговорить на знаменитом языке миньонов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Видео с актерами быстро привлекло внимание поклонников франшизы, ведь выучить «миньонский» язык невозможно — его до сих пор нет даже в популярных языковых приложениях.

Седьмая часть серии переносит зрителей в Голливуд 1920-х годов. По сюжету миньоны становятся кинозвездами и знакомятся с инопланетянином Дортом, которого озвучил Джесси Айзенберг. Зои Дойч подарила голос суфражистке Дебби, а Джефф Бриджес и Бобби Мойнахан сыграли братьев — владельцев киностудии. Эллисон Дженни вновь присоединилась к франшизе в роли экскурсовода музея Оливии.

Зои Дойч призналась, что была в восторге, когда получила предложение сняться в проекте. По ее словам, феномен миньонов заключается в том, что их понимают зрители по всему миру, несмотря на вымышленный язык. Джефф Бриджес, в свою очередь, сравнил работу над фильмом с детской игрой, отметив, что почувствовал себя ребенком, которому доверили самые интересные игрушки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько