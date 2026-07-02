Звезды «Миньонов» заговорили на языке любимых героев 2.07.2026, 17:25

Видео с актерами быстро привлекло внимание поклонников франшизы.

На мировой премьере анимационного фильма «Миньоны и монстры» в Голливуде актеры Джесси Айзенберг, Джефф Бриджес, Зои Дойч и Эллисон Дженни приняли участие в необычном испытании — они попробовали заговорить на знаменитом языке миньонов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Jesse Eisenberg says it felt like "winning the lottery" when he was asked to be in "Minions & Monsters": "It's exhilarating." pic.twitter.com/BHYWdpbEV5 — Variety (@Variety) June 29, 2026

Видео с актерами быстро привлекло внимание поклонников франшизы, ведь выучить «миньонский» язык невозможно — его до сих пор нет даже в популярных языковых приложениях.

Седьмая часть серии переносит зрителей в Голливуд 1920-х годов. По сюжету миньоны становятся кинозвездами и знакомятся с инопланетянином Дортом, которого озвучил Джесси Айзенберг. Зои Дойч подарила голос суфражистке Дебби, а Джефф Бриджес и Бобби Мойнахан сыграли братьев — владельцев киностудии. Эллисон Дженни вновь присоединилась к франшизе в роли экскурсовода музея Оливии.

Zoey Deutch says she "lost my fucking mind" after landing a role in "Minions & Monsters" and attempts to speak Minionese. pic.twitter.com/JInyuurhLg — Variety (@Variety) June 29, 2026

Зои Дойч призналась, что была в восторге, когда получила предложение сняться в проекте. По ее словам, феномен миньонов заключается в том, что их понимают зрители по всему миру, несмотря на вымышленный язык. Джефф Бриджес, в свою очередь, сравнил работу над фильмом с детской игрой, отметив, что почувствовал себя ребенком, которому доверили самые интересные игрушки.

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