Вольфович об атаке дрона на белорусский автобус: На территории России такие теракты происходят постоянно

Вольфович об атаке дрона на белорусский автобус: На территории России такие теракты происходят постоянно6
- 2.07.2026, 18:09
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Секретарь Совбеза Беларуси призвал белорусов воздержаться от поездок в РФ.
Белорусам следует воздержаться от поездок в приграничные регионы России. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— На территории России такие теракты, удары, к сожалению, происходят постоянно. Брянская область в числе, наверное, основных областей, которые подвергаются ударам беспилотных летательных средств Украины, — рассказал А. Вольфович.
По словам госсекретаря Совбеза, рядом с автобусом разорвался упавший беспилотник. Он назвал произошедшее трагической ситуацией.
Вольфович подчеркнул, что это была не организованная поездка, а туристы, ехавшие по своему желанию. Он напомнил, что ведомство предупреждало граждан о рисках поездок в приграничные регионы:
— Пока не прекратится специальная военная операция или конфликт в Украине, такие случаи будут происходить. Они каждый день происходят с гражданами России и всеми, кто передвигается по ее территории и приграничным областям. Поэтому белорусам, нашим гражданам, сегодня нужно воздержаться от этих поездок.
По словам Аольфовича, несмотря на дружественные и близкие отношения с российским народом, происходящее создает угрозу для жизни белорусов.
— Не нужно сегодня ехать подвергать себя и своих родных угрозе. Пока конфликт не прекратится, гарантировать какую-то безопасность не сможет никто — ни мы, ни российские власти. Это все должно быть в головах самих людей. У каждого должна быть ответственность за себя, за свою семью прежде всего, — резюмировал А. Вольфович.