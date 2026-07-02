В Беларуси поймали гигантского сома
- 2.07.2026, 18:27
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Размер огромной рыбины превышает рост человека.
В Гродно рыбак поймал настоящего сома-гиганта, сообщает ТРК Гродно.
Трофей завесил на 43 кг.
Видео с уловом местный рыбак разместить в соцсетях. Сом и вправду огромный – длиной, возможно, несколько метров.
В Немане часто вылавливают крупные экземпляры рыб. Однако сом весом 76 кг пока остается рекордом. Но и этот в 43 кг – желанный трофей для каждого рыбака.
Видео: ТРК Гродно pic.twitter.com/lnhs5Ix66l— Фото/Видео (@FotoVid81878667) July 2, 2026