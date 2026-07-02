закрыть
2 июля 2026, четверг, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси поймали гигантского сома

  • 2.07.2026, 18:27
  • 1,290
В Беларуси поймали гигантского сома

Размер огромной рыбины превышает рост человека.

В Гродно рыбак поймал настоящего сома-гиганта, сообщает ТРК Гродно.

Трофей завесил на 43 кг.

Видео с уловом местный рыбак разместить в соцсетях. Сом и вправду огромный – длиной, возможно, несколько метров.

В Немане часто вылавливают крупные экземпляры рыб. Однако сом весом 76 кг пока остается рекордом. Но и этот в 43 кг – желанный трофей для каждого рыбака.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько