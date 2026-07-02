Зеленский: Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву 2.07.2026, 18:24

2,702

Владимир Зеленский

Президент Украины сделал заявление на месте российского удара.

Россия получит ответ за массированный комбинированный обстрел Киева в ночь на сегодняшний день.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на месте вражеского удара в Дарницком районе столицы.

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – это безусловно», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина выступает за справедливый мир и справедливое окончание войны.

«А пока его нет – за справедливые ответы», - сказал президент Украины.

В ночь на 2 июля российские войска нанесли очередной масштабный комбинированный удар по Украине. Главной целью атаки стал Киев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com