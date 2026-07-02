Зеленский: Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву
- 2.07.2026, 18:24
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Президент Украины сделал заявление на месте российского удара.
Россия получит ответ за массированный комбинированный обстрел Киева в ночь на сегодняшний день.
Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на месте вражеского удара в Дарницком районе столицы.
«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – это безусловно», - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина выступает за справедливый мир и справедливое окончание войны.
«А пока его нет – за справедливые ответы», - сказал президент Украины.
В ночь на 2 июля российские войска нанесли очередной масштабный комбинированный удар по Украине. Главной целью атаки стал Киев.