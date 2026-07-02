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Искусственная красота становится стандартом в эпоху ИИ

  • 2.07.2026, 18:50
Искусственная красота становится стандартом в эпоху ИИ
Фото: theinfluencer.ai

Нейросети, генерирующий изображения людей, усиливают нереалистичные представления о внешности.

Искусственный интеллект, генерирующий изображения людей, может усиливать нереалистичные представления о внешности и влиять на самооценку пользователей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые проанализировали 300 изображений, созданных тремя популярными платформами — MidJourney, Stable Diffusion и DALL-E. Нейросетям предложили сгенерировать мужчин, женщин и спортсменов без уточнения возраста, национальности или других характеристик.

Результаты показали, что ИИ почти всегда изображает спортсменов исключительно стройными и мускулистыми. Женщины чаще появлялись в откровенной одежде, а мужчины — с подчеркнуто рельефной мускулатурой. При этом разнообразие типов телосложения оказалось минимальным, особенно среди женских персонажей.

Авторы исследования отмечают, что нейросети не создают новые стандарты красоты, а воспроизводят и даже усиливают уже существующие шаблоны, на которых обучались. По мнению психологов, это может провоцировать недовольство собственной внешностью, снижать самооценку и способствовать развитию нездоровых привычек, связанных с питанием и физическими нагрузками.

Особое беспокойство вызывает влияние таких изображений на спортсменов. Исследователи считают, что ИИ все чаще показывает их не как людей, демонстрирующих спортивные достижения, а как объекты для восхищения внешностью.

Эксперты призывают разработчиков уделять больше внимания разнообразию телосложения, возраста, физических особенностей и происхождения при обучении нейросетей. По их мнению, без этого искусственный интеллект рискует закрепить и распространить искаженные представления о том, как «должен» выглядеть человек.

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