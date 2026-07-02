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Смогут ли корпорации пережить эпоху искусственного интеллекта?

  • 2.07.2026, 18:17
Смогут ли корпорации пережить эпоху искусственного интеллекта?
Фото: t-systems.com

Основатель Давосского форума рассказал, что ждет крупные компании.

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что главная угроза для современного бизнеса — вовсе не искусственный интеллект, а неспособность самих компаний измениться. По его мнению, многие руководители сосредоточились на внедрении ИИ, хотя настоящая проблема гораздо глубже, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Шваб считает, что классическая модель корпорации, сформировавшаяся в индустриальную эпоху, постепенно теряет эффективность. Иерархии, сложные управленческие структуры и долгосрочные циклы планирования создавались для мира, где информация распространялась медленно, а конкурентные преимущества сохранялись годами. Сегодня эти условия уже не соответствуют реальности.

По его словам, искусственный интеллект способен автоматизировать процессы, анализировать данные и повышать производительность, однако решающими факторами успеха становятся скорость обучения, способность адаптироваться, доверие, воображение и качество принимаемых решений.

Шваб предупреждает, что даже прибыльные компании с передовыми технологиями могут потерять позиции, если не научатся быстро перестраивать свои бизнес-модели. История, отмечает он, показывает, что многие корпорации терпели неудачу не из-за того, что не замечали перемен, а потому, что не сумели изменить собственные принципы работы.

По мнению основателя ВЭФ, компаниям будущего предстоит превратиться в гибкие интеллектуальные экосистемы, где обучение станет непрерывным процессом, а стратегии будут корректироваться в режиме реального времени. При этом роль руководителей также изменится: вместо поиска готовых ответов они должны создавать организации, способные постоянно учиться и находить новые решения.

Шваб уверен, что в эпоху искусственного интеллекта победят не крупнейшие или самые богатые компании, а те, кто быстрее других сможет адаптироваться к новым условиям.

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