Список кораблей 3 Борис Акунин

2.07.2026, 14:43

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Борис Акунин

Показать бы им всем, во что через четверть века превратится их страна.

Я наткнулся в своем архиве на письмо от деятелей культуры РФ в защиту НТВ. Кажется, я участвовал в составлении или обсуждении текста, потому его и сохранил.

Стал читать имена – и постоянно вздрагивал: не верю!

Вы сей длинный выводок, сей поезд журавлиный тоже прочтите – хотя бы до середины.

Господи, в 2001 году и группа «Любэ», и Киркоров, и Лариса прости господи Гузеева, и Михаил не поверите Боярский звали москвичей митинговать за свободу слова.

Народу, правда, на тот митинг пришло немного. Все думали: да куда она денется, свобода слова? Подумаешь, телеканалом больше, телеканалом меньше.

Показать бы им всем тогда, во что через четверть века превратится страна. И во что превратятся многие, очень многие борцы за свободу.

Борис Акунин, «Фейсбук»

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