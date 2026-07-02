Россия потеряла еще один вертолет Ка-52
- 2.07.2026, 14:56
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Возможно, погиб пилот.
Российские Z-блогеры заявили о потере боевого ударного вертолета Ка-52. Других подробностей об обстоятельствах инцидента они не привели.
Об этом сообщили российские Z-блогеры, пишет «Фокус».
На момент публикации официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет.
Z-блогеры также публикуют сообщения с выражением соболезнований, что может свидетельствовать о вероятной гибели пилота.
Подробности об обстоятельствах заявленной потери вертолета пока отсутствуют.
Сообщение российского Z-блогера о потере Ка-52 также распространил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале, обратив внимание на сообщение российской стороны о потере боевого вертолета.
Характеристики устройства
Ка-52 «Аллигатор» — это российский двухместный разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей, а также для ведения разведки и координации действий других боевых машин.
Он оснащен двумя соосными винтами, может эксплуатироваться днем и ночью, а также в сложных погодных условиях. Максимальная скорость вертолета составляет около 300 км/ч, а дальность полета — примерно 460 км.
В составе Воздушно-космических сил РФ насчитывается более 130 вертолетов Ка-52, а всего было изготовлено более 196 таких машин.