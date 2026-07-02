Компания Bugatti представила «фарфоровый» гиперкар 2.07.2026, 15:17

Фото: Bugatti

Настоящее произведение искусства.

Компания Bugatti представила уникальную версию родстера W16 Mistral Blanc Éternel, созданную в единственном экземпляре. Главной особенностью гиперкара стала отделка из настоящего фарфора, выполненная совместно с немецкой Королевской фарфоровой мануфактурой Берлина (KPM), пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Проект стал продолжением сотрудничества двух брендов, начавшегося около 15 лет назад. Новый автомобиль создан в рамках программы индивидуализации Sur Mesure, которая позволяет клиентам заказать практически любую персонализацию.

Фото: Bugatti

Кузов гиперкара окрашен в белый цвет с вручную нанесенными черными линиями, подчеркивающими формы карбонового кузова. Благодаря такому оформлению автомобиль напоминает дизайнерский эскиз. Фарфоровые элементы украшают фирменные эмблемы, крышку топливного бака и декоративные детали двигателя.

Фото: Bugatti

Необычные материалы использованы и в салоне. Вставки из фарфора появились на селекторе коробки передач, крышках динамиков и центральных подлокотниках. Все элементы изготовлены с высокой точностью и подчеркивают эксклюзивный характер автомобиля.

Фото: Bugatti

Премьера Blanc Éternel совпала с завершением целой эпохи для французской марки. W16 Mistral станет последней дорожной моделью Bugatti, оснащенной легендарным 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Этот мотор более двух десятилетий был визитной карточкой бренда и символом инженерных возможностей компании.

Фото: Bugatti

В дальнейшем Bugatti сосредоточится на разработке гибридных силовых установок. Поэтому финальные версии автомобилей с двигателем W16 уже сегодня рассматриваются коллекционерами как будущие автомобильные реликвии, способные занять особое место в истории мирового автопрома.

Фото: Bugatti

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