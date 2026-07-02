Новый ультиматум для Путина Виталий Шапран

2.07.2026, 16:01

Виталий Шапран

Праздник для российских нефтяных компаний закончился.

Россияне переборщили: нефть марки Urals в российских портах снова стоит 50 долларов и продолжает падать.

После анонса соглашения между США и Ираном российская нефть в портах начала торговаться на уровне 50 долларов и ниже. Дисконт российской нефти Urals по отношению к марке Brent составлял 22 доллара, как это было примерно до начала операции США в Иране.

Фактически цены вернулись к довоенному уровню, а вот стоимость фрахта – нет. Если в январе-феврале россияне могли вывозить нефть по 10–12 долларов за баррель, то сейчас цена выросла до 17 долларов.

Праздник для российских нефтяных компаний закончился, а вот российский Минфин так и не успел поправить состояние бюджета. Напомню, что в бюджет на 2026 год россияне закладывали нефть по 59 долларов.

Такое положение дел указывает на то, что Украине и ее партнерам необходимо изменить условия, выдвинутые Путину. Теперь речь должна идти уже не о замораживании линии фронта, а о возвращении РФ к границам 1991 года, поскольку РФ вновь сталкивается с бюджетным кризисом, который может привести к частичному распаду федерации. Таковы новые экономические реалии «на местах».

Конечно, возникают вопросы относительно устойчивости мира в Иране. Скорее всего, РФ попытается дестабилизировать ситуацию. Это ощущается по действиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который начинает публично диктовать условия гражданским властям Ирана.

Но шансы на краткосрочный мир (до полугода) у Ирана неплохие, при этом обстрелы между США и Ираном могут периодически возобновляться, а вот Ормузский пролив должен оставаться открытым.

Дело в том, что страны Ближнего Востока устали от войны и «хотят есть». На прошлой неделе Ирак публично заявил, что если ОПЕК не повысит ему квоту, то он присоединится к ОАЭ и выйдет из ОПЕК.

В таких условиях, когда на Ближнем Востоке полно «голодных правительств», на мировом рынке нефти все больше растет вероятность того, что со временем мы увидим нефть по 30 долларов. А это уже катастрофический сценарий для РФ.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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