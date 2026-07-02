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ЕС отменит пошлины на товары из Армении

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  • 2.07.2026, 16:31
ЕС отменит пошлины на товары из Армении

Ереван сократит зависимость от российского рынка.

Европейский союз намерен освободить до 80% армянского экспорта от таможенных пошлин, рассчитывая укрепить экономические связи с Ереваном и сократить зависимость страны от российского рынка, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

О новых торговых мерах объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. По ее словам, инициатива призвана расширить доступ армянских товаров на европейский рынок и стимулировать развитие двусторонней торговли.

В Брюсселе рассчитывают, что новые условия помогут переориентировать часть торговых потоков Армении с России на страны Евросоюза, усилив экономическое сотрудничество между сторонами.

Прежде чем решение вступит в силу, пакет мер должен получить одобрение Европейского парламента и государств — членов ЕС. После завершения этой процедуры большинство армянских товаров сможет поставляться в Евросоюз без уплаты импортных пошлин.

Инициатива стала очередным шагом ЕС по укреплению партнерства с Арменией на фоне изменения экономических и политических связей в регионе.

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