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Вячеслав Глеб рассказал, с кем могли бы потягаться белорусские футболисты на ЧМ

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  • 2.07.2026, 16:54
Вячеслав Глеб рассказал, с кем могли бы потягаться белорусские футболисты на ЧМ
Вячеслав Глеб
Фото: ФК «Крумкачы»

Список скромный.

Экс-форвард сборной Беларуси по футболу Вячеслав Глеб поразмышлял, как могла бы выглядеть наша национальная команда, если бы попала на ЧМ-2026, пишет Football.by.

«Не знаю, как сборная выглядела бы на чемпионате мира. Наверное, красиво. Форму бы новую сделали. Что касается игры, то совсем другие часовые пояса, жара — всё это то, к чему мы не привыкли.

Нынешняя сборная — это даже не та, что была в недавнем прошлом. Да, на чемпионате мира были несложные группы, но для нас любая была бы трудной. Ну, может, с Кюрасао бы и посражались только. Возможно, даже победили бы.

Наши игроки выглядят слабо в работе с мячом, в скорости принятия решений — здесь мы отстаём практически от всех. В «физике» не думаю, что мы кому-то сильно уступили бы», — сказал Глеб.

Сборная Кюрасао на чемпионате мира проиграла Германии 1:7 и Кот-д'Ивуару 0:2 и сыграла вничью с Эквадором 0:0. Не набрали ни одного балла в групповом турнире Тунис, Гаити, Ирак, Иордания, Панама и Узбекистан. Всего участие в мундиале принимали 48 сборных при 211 членах ФИФА.

Сборная Беларуси никогда в своей истории не пробивалась на чемпионаты мира или Европы. Следующая попытка будет в 2027 году, когда будет отборочный турнир к Евро-2028. Жеребьёвка состоится в декабре.

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