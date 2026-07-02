В 10 регионах РФ бензин стал стоить дороже, чем в США 2 2.07.2026, 17:55

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Дороже всего — в Тыве.

В результате топливного кризиса, возникшего после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, в 10 регионах РФ, а также в оккупированных Крыму и Севастополе бензин стал стоить дороже, чем в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Данные Росстата и подсчёты TMT свидетельствуют о том, что по состоянию на конец июня в 12 субъектах РФ бензин АИ-92 стоил дороже, чем его аналог в США (Regular).

По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин Regular в Соединенных Штатах стоит в среднем $3,8470 за галлон или $1,0164 за литр. Это 78,32 рубля по официальному курсу Центрального банка на 29 июня — дату последнего отчетного периода статистики Росстата.

Дороже этого уровня АИ-92 стоит в Якутии (78,43 рубля за литр), в Забайкальском крае (78,78 рубля за литр), на Сахалине и в Магаданской области (79,05 и 79,91 рубля за литр).

Ещё более высокие цены в Калмыкии (80,52 рубля), Кабардино-Балкарии (81,24 рубля), на Камчатке (85,41 рубля за литр), в Дагестане (89,43 рубля), Чечне (90,22 рубля) и Республике Тыва (97,44 рубля).

Также, по данным Росстата, цены на АИ-92 в оккупированных Крыму и Севастополе выросли выше, чем в США — 81,08 и 97,95 рубля за литр соответственно.

Как отмечает TMT, при этом реальные цены на бензин на полуострове в разы превышают опубликованные в официальной статистике: они достигают 199 рублей за литр в Севастополе и 185−200 рублей в целом по Крыму.

В целом по РФ за прошедшую неделю бензин подорожал на 1,6%, а с начала июня — на 6,7%. Это стало рекордом с 2009 года. Годовой рост цен приблизился к 20% и стал максимальным за последние 16 лет.

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