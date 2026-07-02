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Как выглядит белорусский автобус после попадания дрона

  • 2.07.2026, 17:45
Как выглядит белорусский автобус после попадания дрона
Фото: Instagram/tipikal_krd

Фотофакт.

Телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры с белорусским автобусом, который подвергся атаке беспилотника в Брянской области 2 июля.

Автобус ехал из Минска в Анапу, внутри были 2 водителя и 19 пассажиров. Сообщалось, что удар пришелся в лобовое стекло. ЧП произошло в Красном Камне в Брянской области в 11:55 утра.

Пострадал автобус Higer. Скорее всего, это был большой автобус, но полупустой — не так много людей захотели ехать в Анапу.

Два водителя получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В СНБО Украины отвергли причастность Киева к удару по белорусскому автобусу.

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