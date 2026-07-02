Как выглядит белорусский автобус после попадания дрона
- 2.07.2026, 17:45
Фотофакт.
Телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры с белорусским автобусом, который подвергся атаке беспилотника в Брянской области 2 июля.
Автобус ехал из Минска в Анапу, внутри были 2 водителя и 19 пассажиров. Сообщалось, что удар пришелся в лобовое стекло. ЧП произошло в Красном Камне в Брянской области в 11:55 утра.
Пострадал автобус Higer. Скорее всего, это был большой автобус, но полупустой — не так много людей захотели ехать в Анапу.
Два водителя получили ранения и обратились за медицинской помощью.
В СНБО Украины отвергли причастность Киева к удару по белорусскому автобусу.