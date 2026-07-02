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В СНБО Украины отвергли причастность Киева к удару по белорусскому автобусу

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  • 2.07.2026, 17:07
В СНБО Украины отвергли причастность Киева к удару по белорусскому автобусу

Киев назвал эту информацию вбросом.

Украинская армия «неукоснительно соблюдает законы и обычаи войны и наносит удары исключительно по законным военным целям», говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) в связи с атакой БПЛА на пассажирский автобус Минск — Анапа на белорусско-российской границе.

«Распространение пропагандистами вбросов о якобы украинских атаках на гражданские автобусы из Беларуси — это сознательная провокация россиян, которые очень хотят втянуть Беларусь в войну против Украины, — отмечается в заявлении. — Белорусское общество не поддерживает помощь России в агрессии против Украины».

ЦПД СНБО не исключает, что удар нанесла РФ, так как «россияне сами осуществляют подобные провокации, <…> именно они больше всего заинтересованы в использовании территории Беларуси для войны против Украины».

Отмечается, что «российская пропаганда активно распространяет сообщения о якобы ударе украинского БПЛА по белорусскому автобусу на территории Брянской области РФ», не приводя «никаких доказательств».

Также указывается, что упомянутые сообщения публикуются спустя две недели «после массового распространения фейка о якобы атаке украинского беспилотника на белорусский автобус с детской футбольной командой в той же Брянской области».

Ранее российские и белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщили об ударе беспилотника по автобусу Минск — Анапа в пункте пропуска Красный Камень на границе Гомельской и Брянской областей.

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