В деревне на юге Беларуси говорят о странной активности у «военной вышки» 2.07.2026, 17:33

Иллюстративное фото: komdor.com

Местные жители слышали взрывы.

Белорусские ретрансляторы у границы уже несколько недель мелькают в заголовках. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 30 июня заявил, что после полного отключения один ретранслятор все же включался. Но выразил уверенность, что больше это не повторится. Как узнало «Зеркало», жители одной из деревень на юге страны два дня слышали что-то похожее на взрывы.

Что за последний ретранслятор, который «больше не будут включать»

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью, что украинские военные зафиксировали в Беларуси работу одного из ретрансляторов 29 июня. По его информации, ретрансляторы на территории Беларуси еще не демонтированы.

— Я думаю, что они больше не будут их включать, — сказал главком ВСУ.

— У них физически это не получится? — уточнил журналист.

— Ну я же не могу вам все рассказывать. Я думаю, что они поймут, что такого не стоит делать. Скажем так, — заявил Сырский.

Он не сказал, на чем основана его уверенность. Было ли какое-то физическое воздействие? Или военные нашли способ отключить ретранслятор удаленно? А может, две стороны договорились? В ВСУ отказались уточнить этот момент. Посол МИД Украины по особым поручениям не смог ни подтвердить, ни опровергнуть версию о возможном ударе.

«Типа дроны сбивали»

Блогер Павел Онушко 1 июля назвал конкретную локацию — деревня Поречье Пинского района, которая расположена примерно в 35 километрах от границы с Украиной. По словам блогера, в этой деревне «был уничтожен» ретранслятор. Правда, он не уточнил, откуда получил эту информацию. Судя по публикациям, сам он не находится в тех краях.

Журналистка как обеспокоенная гражданка обратилась в филиал одной из госорганизаций в деревне Поречье.

«Это вчера было. И позавчера. Типа дроны сбивали, — рассказала сотрудница, ответившая на звонок. — У нас там вышка стоит военная, возле колхозного двора, если знаете. Вот они и сбивали. Вчера три раза, и позавчера три раза было такое, типа как взрыв. Ну там они, военные, наверное, ну… видят же это все».

На момент звонка — 2 июля — по ее словам, ситуация наладилась.

«Уже все успокоилось, сегодня ничего не было. Спокойно все, люди ходят и на почту, и в магазин, всюду», — заверила собеседница.

«Есть вышка, стоит»

Также журналистка обратилась в местный исполком как мама, которую волнует вопрос: опасно ли отправлять ребенка в летний лагерь в Поречье?

«Ну опасности нету никакой, — постарались успокоить там. — Нам официальная информация тоже не поступала. Есть вышка, стоит… Что-то непонятное было, но официальной информации нету никакой. И она в отдаленности находится от этого детского лагеря, эта вышка. То есть совсем даже не в том конце. Поэтому я думаю, что волноваться не стоит».

Судя по данным картографических сервисов, в Поречье есть базовая станция государственного провайдера beCloud, которая находится несколько южнее самой деревни. На онлайн-картах постройка выглядит как вышка. Судя по историческим снимкам, она появилась между 2017 и 2019 годами.

Неподалеку расположено сельхозпредприятие. Можно предположить, что именно его собеседница называла «колхозным двором».

Предупреждение Зеленского

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

24 июня Владимир Зеленский заявил, что, согласно докладу главкома ВСУ и разведки, ретрансляторы прекратили работу на территории Беларуси с 22 июня.

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