Путин ощутил главную угрозу
- Кирилл Сазонов
- 2.07.2026, 15:05
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Очереди на заправках, драки за бензин, истерики в соцсетях — это только начало.
Неожиданно и вдруг. Разговоры про бунт в России из пропагандистского штампа и оторванной от жизни теории вдруг перешли в практическую плоскость.
Даже Путин в своих оптимистичных выступлениях уже несколько раз говорил про раскол в обществе, дестабилизацию и недовольство. Правда, говорил об этом не как о факте, а как о планах Украины и Запада. Мол, своими ударами по целям в России Украина хочет добиться такого результата.
Добро, согласен, есть такие мысли. И даже планы. Хитрый Путин раскусил нас. И что? Его проблема в том, что Украина не просто «хочет». Украина добивается такого результата.
Очереди на заправках, драки за бензин, истерики в соцсетях – это только начало. Хотя количество негатива уже такое, что с ним лучше заранее считаться. Пока не подкрался столь любимый россиянами жареный петух со скверной привычкой больно клевать в самый неожиданный момент.
И гнев этот направлен далеко не только на соседей по очереди или спекулянтов, как хотелось бы Кремлю. Вовсе нет. Обычные россияне и даже целая группа супер-патриотичных Z-военкоров проклинают именно высшее военно-политическое руководство страны. Это уже не одиночные вспышки недовольства. Кроме самых «упоротых» практически все в разной степени дают негатив по Кремлю.
Что происходит? Накипело? Заговор условных башен Кремля? Кто знает. Но точно не происки Запада и украинских спецслужб. Для того, чтобы началась ядерная реакция, нужна критическая масса делящегося вещества, при котором начинается самоподдерживающаяся цепная реакция деления.
Для пожара в сухом лесу – нужна искра. Сравнивайте с чем угодно, но в политике и обществе действуют очень похожие принципы. И что случиться раньше – не важно.
Гарантированно подстегнуть процесс можно чем угодно. Мобилизацией, конфискацией вкладов, очередным тотальным запретом. И в какой-то момент терпеливая угрюмая толпа превращается в стихию, которая чем дальше, тем страшнее.
Остановить будет сложно, после первого поджога терять уже нечего. И что характерно, во главе бунта встанут вовсе не патентованные и признанные Европой оппозиционеры. Яшин, Навальная – они будут лишними на этом празднике жизни.
Нас все устраивает. Ждем с нетерпением. Мир и полные холодильники, полные баки – будут лозунгами протеста независимо от имен вождей. После «Путина в отставку», конечно. Или на перекладину. И совсем не в контексте особой любви плешивого к гимнастике, совсем на другую перекладину с характерной веревкой.
Кирилл Сазонов, «Фейсбук»