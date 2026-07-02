Делаем России больно Владимир Омельченко

2.07.2026, 12:54

Фото: Exilenova+

Это стало бы стратегически правильным ответом Украины.

Силы противовоздушной обороны Украины в ходе отражения комбинированной массированной российской атаки в ночь на 2 июля смогли сбить 48 ракет и 476 дронов (Россия применила против Украины 570 средств воздушного нападения: 496 дронов и 74 ракеты, в том числе 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 и четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон»). В сообщении Воздушных сил ВСУ говорится, что основным направлением удара были Киев и Киевская область. В Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и Бучанском районах области зафиксированы последствия российской атаки. В столице воздушное нападение россиян привело к значительным повреждениям и разрушениям жилых домов, медицинских учреждений и других гражданских объектов. К утру четверга было известно о более чем 85 пострадавших и 17 погибших горожанах.

Это был не просто военный удар.

Это – очередной акт сознательного террора против мирного населения: попытка убить как можно больше людей, запугать миллионы украинцев и превратить жизнь в украинской столице в постоянное ожидание смерти.

Необходимо учитывать, что Россия будет продолжать этот террор до тех пор, пока у нее будут финансовые и материальные ресурсы для производства ракет, дронов и ведения войны.

Российская пропаганда уже пытается преподнести эту атаку на гражданских как «ответ» на успешные удары Украины по военным объектам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, снабжающей топливом армию оккупантов. Поэтому, очевидно, после сегодняшнего удара по Киеву ответ Украины должен быть однозначным: усиление ударов по крупнейшим российским НПЗ, включая Омский, а также по нефтеперекачивающим станциям и экспортной нефтяной инфраструктуре.

Это стало бы стратегически правильным ответом Украины. Ведь нефть является главным источником валютных доходов Кремля и кровью российской военной машины.

Поэтому недостаточно просто сбивать ракеты над украинскими городами. Необходимо последовательно сокращать способность России финансировать, производить и применять новые средства террора. Защита украинских гражданских лиц начинается не только с усиления ПВО, но и с лишения государства-агрессора ресурсов для продолжения войны.

Владимир Омельченко, УНИАН

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com