Трамп заработал миллионы на фильме о своей жене 1 2.07.2026, 16:41

Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress

Гонорар президента США составил более 10 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп раскрыл финансовую декларацию за 2025 год, согласно которой получил 10,71 млн долларов лицензионных выплат за документальный фильм «Мелания», выпущенный Amazon MGM Studios. По данным отчета, студия приобрела права на картину примерно за 40 млн долларов, а затем выпустила ее в кинотеатрах и на платформе Prime Video, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

В декларации также указано, что первая леди принесла семье дополнительные доходы. За мемуары «Мелания» Трамп получил более 521 тыс. долларов, а еще около 6 млн долларов поступили от продаж и других цифровых коллекционных предметов, связанных с именем супруги президента.

Общий объем задекларированных доходов Трампа за 2025 год превысил 2,2 млрд долларов, что более чем втрое выше показателя предыдущего года. Значительную часть этой суммы — около 1,4 млрд долларов — обеспечили семейные криптовалютные проекты.

Финансовый отчет также показывает, что Трамп владеет акциями крупных американских компаний, среди которых Disney, Netflix, Apple, Amazon, Meta, Microsoft и другие. Кроме того, в документ включены выплаты по мировым соглашениям с рядом медиакомпаний и технологических платформ, включая Disney/ABC, CBS, Meta, YouTube и X.

В Белом доме заявили, что ни президент, ни члены его семьи не допускали конфликта интересов.

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