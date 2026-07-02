Кому выгодно? 3 Сергей Ковальчук

2.07.2026, 16:37

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Во весь рост стоит вопрос qui prodest.

Новая атака на гражданский автобус с белорусскими пассажирами в очередной раз во весь рост ставит вопрос qui prodest – кому выгодно? Посмотрим на этот инцидент с разных точек зрения, на основе того, как реагировали акторы на предыдущую атаку и какие линии развития событий просматриваются в будущем.

Беларусь – в сухом остатке мы имеем обострение на пропагандистском фронте, где бойцы клавиатуры и микрофона состязаются в том, кто круче укусит Зеленского. Основной фокус смещен на «ретрансляторы Шрёдингера».

Пропаганда значительно меньше форсирует вопрос автобуса с детьми, видимо, чтобы не поднимать градус накала до такого уровня, с которого будет сложно выскочить. Согласитесь, стебаться над «наркоманом Вовой» гораздо безопаснее, чем взывать к отмщению за пролитую кровь.

Однако как раз тему первого атакованного автобуса очень активно раскручивают белдипломаты на международном поле. По инициативе Беларуси был созван Совбез ООН, где госы продвигали линию неспровоцированной атаки и угроз безопасности стране, без особого акцента на том, кто эту угрозу породил и постоянно усиливает для всего региона. Скорее всего, по закрытым дипломатическим каналам идет тот же нарратив.

Украина – открестилась от участия в первом инциденте, исходя из логики событий, сделает это и во втором случае. Чисто технически, от границы до КПП «Красный Камень», где был атакован рейсовый автобус Минск – Анапа, около 40 километров по прямой. На сегодняшний день это преодолимое расстояние для дрона легкого типа, который может ударить по автобусу и никого там не убить и не уничтожить транспорт.

Однако второй подряд инцидент и поведение украинцев говорят о том, что они не заинтересованы в том, чтобы Беларусь стала территорией войны.

Даже учитывая низкую боеспособность и малочисленность белорусской армии, границу придется существенно усилить дополнительными войсками, чтобы избежать активной работы, в первую очередь российских диверсантов, и инфильтрации агентуры по всей длине тысячи километров, которыми граничат Беларусь и Украина. Эти войска взять просто негде, а те, что есть, критически нужны на основном фронте российско-украинской войны.

Россия – активно заявляет про новые преступления «киевского режима» против мирных граждан, на этот раз – Беларуси. Крайне заинтересована в дестабилизации украинской армии на основном фронте.

С радостью воспользовалась бы возможностью нависнуть гипотетическим или практическим образом над линией снабжения украинской армии от границы Польши до Киева и тем самым облегчить для себя задачи лобовых атак позиций украинцев на Донбассе.

Более того, учитывая позиционный тупик для русских на Донбассе и Запорожье, удушающие «кинетические санкции» украинских сил беспилотных систем, вовлечение Беларуси и ее, прежде всего, территории в войну может восприниматься частью российской элиты как столь желанный фактор изменения ситуации в войне. Очень соблазнительно выглядит идея ударов со стороны Беларуси по линиям снабжения Украины, протянувшимся с запада на восток.

Итого: имеем с вами Беларусь, которая и на высшем уровне, и на уровне граждан совершенно не заинтересована во вступлении в войну. В Минске отлично понимают разрушительный для экономики страны характер ответа украинцев в случае вступления Беларуси в войну.

Украину, которая постоянно напоминает о последствиях такого вступления своему соседу и делает это не потому, что сама хочет напасть, а чтобы обезопасить себя и оставить кризис на уровне взаимных обвинений в неадекватности.

И Россию, которая в сложной для себя тактической и стратегической ситуации ищет новые сценарии и ходы для того, чтобы сломить Киев и довести цели войны до конца.

Все это говорит нам, что весьма вероятны и следующие провокации, и инциденты для усиления давления на Минск с целью вовлечения его в агрессивную войну против Украины на более активных ролях.

Сценариев много – от совместного наступления соагрессоров на линии снабжения украинцев до режима «странной войны», когда территория Беларуси будет использована для усиления угроз, воздушных ударов и тому подобных вариантов боевых действий, не связанных с полноценной наземной операцией.

Сергей Ковальчук, «Салiдарнасць»

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