Литва отказалась от запрета на ядерное оружие 2.07.2026, 16:17

Вильнюс реагирует на рост напряженности у своих границ.

Литва, граничащая с российским эксклавом Калининградом и являющаяся членом НАТО, решила отменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, подчеркнув, что действующая норма устарела в условиях ухудшающейся геополитической обстановки, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет об статье 137 конституции, которая ранее запрещала размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. По словам Науседы, политическое руководство страны пришло к почти единодушному мнению о необходимости ее отмены, чтобы Литва не стала «слабым звеном» в системе НАТО.

Аналогичные решения обсуждаются и в других странах региона. Ранее парламент Финляндии также поддержал отказ от долгосрочного запрета на ядерное оружие, что отражает более широкую тенденцию среди государств, граничащих с Россией.

При этом власти Литвы подчеркивают, что немедленных планов по размещению ядерных боеголовок нет. Изменения направлены на повышение гибкости оборонной политики в будущем.

На фоне этих решений западные СМИ сообщают о переговорах внутри НАТО по возможному размещению в Европе американских самолетов двойного назначения, способных нести ядерное вооружение. Среди потенциальных стран рассматриваются государства восточного фланга альянса, включая Польшу и страны Балтии.

Обострение ситуации происходит на фоне масштабных военных действий в Украине. Россия в последние дни нанесла очередной ракетно-дроновый удар по украинским городам и объектам инфраструктуры. В ответ некоторые страны НАТО усилили меры безопасности: Финляндия временно ограничила воздушное пространство, а Польша подняла в воздух боевую авиацию.

Лидеры стран альянса готовятся обсудить вопросы безопасности на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, где ключевой темой станет укрепление обороны восточных рубежей Европы.

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