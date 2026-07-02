Генерал Бен Ходжес: Украинцы нашли ключ к освобождению Крыма 2.07.2026, 10:44

1,208

Бен Ходжес

Фото: Getty Images

Динамика войны значительно изменилась.

Систематические удары украинской армии по аэродромам, портам, логистическим объектам и системам противовоздушной обороны в оккупированном Крыму направлены на то, чтобы изолировать российские войска и сделать невозможными любые маневры РФ. Похоже, украинцы нашли ключ к освобождению полуострова, сказал в интервью Delfi.lt экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Изоляционная кампания Вооруженных Сил Украины в отношении войск РФ в Крыму, идущая на протяжении многих месяцев, стала более эффективной благодаря качеству производимого украинского оружия, считает отставной офицер США:

«До Крыма можно добраться только тремя путями по суше. Один - через Керченский мост, а два других — по мостам, ведущим в северную часть полуострова. Поэтому я думаю, что украинские вооруженные силы разработали высокоточные и дальнобойные средства, позволяющие им поражать не только мосты, но и даже колонны автомобилей на дорогах. За последние несколько недель невероятно видеть, сколько грузовиков было уничтожено на шоссе, перевозивших российскую логистику».

«Я думаю, что Украина нашла выход», - добавил Ходжес.

При этом, Крымский мост — несмотря на то, что является незаконной конструкцией, — не является теперь приоритетной целью для полного разрушения, поскольку он и так мало пригоден для перевозки тяжелых военных грузов, считает генерал: «Похоже, россияне больше не используют его для тяжелой техники и тяжелых грузов из-за его нестабильности».

«Это был личный проект Путина. И поэтому разрушение этого моста стало бы мощным ударом по имиджу Путина и его режиму [… ] Полагаю, что генеральному штабу придется принять решение: лучше ли сосредоточиться на других подходах или все-таки снести пролет большого моста? Я думаю, они сделают это, когда придет подходящее время», - сказал Ходжес.

Хотя многие аналитики убеждены, что высадка украинских войск в Крым была была суицидальной, генерал Ходжес сказал: «Если кто и сможет это сделать в мире, так это Украина. Я имею в виду, что они найдут способ. Они так умны и эффективны».

«Но самое важное — это убедиться, что Крым больше не является активом для России. Он должен стать полностью уязвимым, источником проблем, чтобы они не могли действовать оттуда, ни с кораблей, ни с самолетов, и не могли воспользоваться ПВО, ракетными установками, логистикой», - подчеркнул он.

Только потом появятся условия для высадки ВСУ, сказал генерал: «Когда способность России защищать Крым будет резко снижена, появятся способы высадить там войска посредством специальных операций, инфильтрации и другими способами. Но спешить не нужно. Нет необходимости делать что-то, что приведет к большим жертвам. Поэтому, я думаю, генеральный штаб будет терпелив и выберет подходящее время и условия».

Так ВСУ могут оттеснить российские силы, пояснил Ходжес: «В связи с ухудшением способности России обеспечивать тыловое снабжение войск в южной части Украины — из-за действий Украины в Крыму и вокруг него — российское командование может быть вынуждено пересмотреть границы своих оперативных возможностей. Мы уже видели сообщения о том, что российские войска отступают с Кинбурнской косы».

«В этом заключается преимущество уничтожения логистических путей. У солдат нет боеприпасов, топлива и всего того, что им нужно для продолжения боевых действий, поэтому в итоге им приходится отступать. Думаю, мы будем наблюдать подобные ситуации все чаще», - отметил американский генерал.

Командующего войсками НАТО в прошлом удивил подход российского военного руководства в этой войне. «С начала крупномасштабного вторжения, меня в некоторой степени удивляло отсутствие воображения и креативности у российской стороны. То есть, по сути, они просто пытались подавить украинских защитников. И, слава Богу, у российской стороны так и не было четко определенного основного направления наступления. Поэтому им не удалось нигде прорвать оборону или полностью подавить украинских защитников», - сказал он.

Пока российская армия терпит большие потери, Украина же наоборот смогла найти путь к их сокращению. «Количество подвергающихся опасности военнослужащих уменьшилось благодаря созданию широкой kill zone с помощью дронов, средств радиоэлектронной борьбы и других ресурсов. И я думаю, что эта тенденция сохранится», - отметил Ходжес.

При этом, по его словам, ВСУ придется двигаться дальше, чтобы вернуть границы по состоянию на 1991 г. «В какой-то момент украинцам придется идти вперёд. Им придётся продвинуть kill зону поражения вперед, чтобы восстановить границу — 1991-го года. Но пока что я впечатлен тем, как они с этим справляются», - подчеркнул Бен Ходжес.

По словам американского генерала, целью Украины на оперативном уровне остается разрушение российской логистики и работа над освобождением Крыма. А на стратегическом — продолжать наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, что станет реальной проблемой для РФ, поскольку она больше не сможет получать доходы от продажи нефти и газа Китаю, Индии.

Динамика войны значительно изменилась. «И я не вижу ничего, что могло бы изменить эту ситуацию в худшую сторону, если только Украина не примет ужасное решение, которое приведет к огромным собственным потерям, или если Европа не продолжит поддерживать Украину», - заключил генерал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com