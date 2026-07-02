ВСУ парализовали важные элементы военного управления РФ 1 2.07.2026, 9:19

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фото: dialog.ua

Нарушена работа стратегических каналов связи и системы предупреждения о ракетном нападении.

Серия ударов Сил обороны Украины нарушила важные элементы системы военного управления РФ. Об этом сообщил влиятельный российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают со спецслужбами РФ.

По данным источника, после дроновых атак по Центрам космической связи в Дубне, Белоомуте и Гусь-Хрустальном перестали работать линии связи двух командных пунктов российской Системы предупреждения о ракетном нападении.

фото: dialog.ua

Речь идет о командном пункте в Солнечногорске-7 с позывным «Квадрат» и запасном командном пункте в Коломне-1 «Сосновый Бор» с позывным «Швербот». Как утверждает ресурс, сейчас не работают каналы связи со станциями радиолокационного обнаружения «Воронеж» и «Дарьял», а также канал «КРОКУС», который используется для оперативного оповещения Кремля о возможном ракетном нападении. Кроме того, есть информация о повреждении отдельных каналов закрытой радиотелефонной связи «Кавказ». Эта система обеспечивает защищенную связь между руководством страны, Минобороны и военными штабами, задействованными в агрессии против Украины.

фото: dialog.ua

По информации ВЧК-ОГПУ, возникли проблемы и с правительственной системой спецсвязи, которая используется для коммуникации между федеральным руководством и российскими регионами. Сейчас россияне экстренно пытаются перевести работу на альтернативные каналы.

Также сообщается о последствиях одного из недавних ударов по первому узлу связи «Рубин» ГРУ. На этом объекте размещаются подразделения 14-го Главного центра связи российского Генштаба.

Он считается частью стратегической системы военной связи России. Он обеспечивает работу спутниковой связи, включая защищенные правительственные и военные каналы, передачу и прием данных, управление космическими аппаратами, обработку телеметрии и поддержку систем боевого управления.

Тем временем Генштаб ВСУ подтвердил удар по Центру космической связи в районе поселка Белоомут Московской области 26 июня. По его данным, в результате атаки было поражено основное техническое здание объекта, повреждены крупные антенны и башня с параболическими антеннами, часть которых была уничтожена.

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