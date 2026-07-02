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Польша подняла в воздух истребители из-за ударов РФ по Украине

  • 2.07.2026, 10:30
  • 1,272
Польша подняла в воздух истребители из-за ударов РФ по Украине

Также в готовность были приведены системы ПВО и радиолокационная разведка.

Польские военные подняли в небо истребители на фоне взрывов на территории Украины, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

«Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в готовность», — говорится в публикации.

Ведомство отметило, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства.

Напомним, в результате (массированного удара России по Киеву Дома в огне и разрушенные многоэтажки: Россия массированно атаковала Киев - Новости Беларуси - Харти…) в ночь на 2 июля были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в семи районах города. Погибли не менее 13 человек.

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