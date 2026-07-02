Ученые рассказали, когда лучше пить кофе 2.07.2026, 11:07

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Чашка кофе в правильный момент овышает бодрость и концентрацию.

Лучшее время для того, чтобы побаловать себя чашкой вкусного кофе, часто зависит от вашего естественного уровня энергии, циркадного ритма и чувствительности организма к кофеину. Однако, как пишет health.com, употребление кофе в определенное время дня – а не только сразу после пробуждения – может существенно повлиять на ваш уровень энергии и концентрацию.

Эксперты называют два времени суток, когда полезнее всего пить кофе.

1. Середина-конец утра (примерно с 9:30 до 11:30 утра)

Исследования показывают, что уровень кортизола – гормона, отвечающего за бодрость, – начинает естественным образом повышаться в ранние часы утра, достигая пика примерно в то время, когда вы просыпаетесь.

Но уровень кортизола в конечном итоге снижается по мере того, как проходит утро, и люди могут чувствовать себя менее бодрыми. Это может быть подходящее время, чтобы выпить чашечку чего-нибудь с кофеином.

При этом эксперты отмечают, что, позволив своему организму проснуться естественным образом перед употреблением кофе, можно обеспечить более устойчивый прилив энергии в течение утра.

«Если вы подождете хотя бы 90 минут после пробуждения, прежде чем выпить утреннюю чашку кофе, вы получите гораздо больший эффект», – сказал специалист по сну Майкл Бреус.

Однако некоторые исследования показали, что откладывание употребления кофе не помогает избежать послеобеденного «спада» энергии – а может увеличить вероятность того, что люди захотят выпить вторую чашку слишком поздно.

Кроме того, каждый человек по-разному реагирует на кофеин, подчеркнул кардиолог Дипак Вивек. Для людей, которые не так чувствительны к воздействию кофеина, лучшее время для употребления кофе – раннее утро.

2. Упадок сил после обеда (примерно с полудня до 15:00)

Многие люди испытывают спад энергии в течение нескольких часов после еды – этот «послеобеденный спад» является распространенным явлением.

Поэтому чашка кофе в середине дня может быть именно тем, что нужно, чтобы «повысить бдительность и концентрацию внимания» в конце рабочего дня, говорит диетолог Кортни Джонсон.

Это потому, что «кофеин блокирует аденозин, химическое вещество, которое накапливается в мозге и вызывает сонливость», – сказала Анджела Холлидей-Белл, доктор медицинских наук.

Но опять же, послеобеденная чашка кофе может подойти не всем. «Если у вас низкая толерантность к кофеину, это может сильнее повлиять на сон», – говорит Джонсон.

3. Поздний полдень или вечер (после 15:00)

Кофеин может оставаться в организме еще долго после того, как вы выпьете кофе, поэтому чашка кофе слишком поздно днем может нарушить ваш сон.

«В среднем человеку требуется от шести до восьми часов, чтобы усвоить кофеин», – сказал Бреус. Поэтому прекращение потребления кофеина около 15:00 должно обеспечить вам хороший отдых перед сном в 23:00.

Однако каждый человек усваивает кофеин по-разному – у некоторых людей есть генетические особенности, которые замедляют переработку стимулятора организмом. Таким людям лучше всего прекратить пить кофе после полудня.

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