Трамп впервые поднялся в небо на подаренном Катаром самолете 2 2.07.2026, 11:37

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Дональд Трамп

фото: korrespondent.net

Президент США заявил, что гордится новым лайнером.

Президент США Дональд Трамп впервые совершил официальный полет на новом самолете Air Force One — модернизированном Boeing 747, который ранее принадлежал Катару. Именно на этом лайнере глава Белого дома отправился в Северную Дакоту, где посетит «Президентскую библиотеку Теодора Рузвельта», пишет AP (перевод — сайт Charter97.org).

Новый борт стоимостью около 400 миллионов долларов заметно отличается от привычного президентского самолета. Вместо классической светло-голубой окраски он получил темно-синий фюзеляж с красными и золотыми полосами — цветовую схему, которую Трамп продвигал еще во время своего первого президентского срока.

Изменения коснулись и интерьера. Самолет оборудован мягкими коврами, креслами, раскладывающимися в полноценные спальные места, деревянной отделкой салона и даже ремнями безопасности с президентской печатью. Сам Трамп заявил журналистам, что гордится новым лайнером и предпочитает не скрывать его роскошный облик.

Передача самолета Катаром вызвала вопросы у критиков, которые усомнились в этичности столь дорогого подарка иностранного государства. Однако президент назвал его знаком хороших отношений между странами и подчеркнул, что прежние президентские Boeing, эксплуатируемые уже около 35 лет, давно нуждаются в замене.

В Белом доме уточнили, что новый самолет будет использоваться временно. Ожидается, что в 2028 году Boeing передаст ВВС США два новых президентских лайнера, после чего нынешний Boeing, подаренный Катаром, может занять место в одной из президентских библиотек. По данным американских ВВС, на доработку самолета и усиление его систем безопасности было потрачено менее 400 миллионов долларов.

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