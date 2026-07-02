В США придумали шуточный налог на татуировки с птицами 2.07.2026, 12:11

Экологи запустили необычную благотворительную акцию.

В американском штате Орегон экологическая организация запустила необычную благотворительную акцию, предложив владельцам татуировок с изображением птиц добровольно перечислить по 10 долларов за каждый такой рисунок на теле, пишет New York Post (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на название «налог на татуировки с птицами», речь не идет о настоящем сборе. Организаторы подчеркивают, что это шуточная инициатива, цель которой — привлечь внимание к сокращению популяций птиц и собрать средства на природоохранные проекты.

По словам представителей НГО, многие люди выбирают изображения птиц как символ свободы, силы или важных событий в жизни. Именно поэтому экологи решили связать любовь к таким татуировкам с поддержкой пернатых, которым сегодня требуется защита.

Все желающие могут сделать пожертвование через специальную форму на сайте организации и отправить фотографию своей татуировки. Самые интересные снимки обещают опубликовать в социальных сетях.

Авторы акции также с юмором призывают владельцев татуировок убедить друзей и родственников «соблюсти новый налог», иначе им якобы грозит «гнев птиц». Для продвижения кампании организация даже выпустила пародийный ролик, обыгрывающий название американской налоговой службы.

По словам организаторов, идея уже вызвала большой отклик. Пользователи активно делятся фотографиями своих татуировок и делают пожертвования. Собранные средства направят на восстановление природных местообитаний, защиту редких видов птиц, работу ветеринарного центра для диких животных и экологическое просвещение.

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