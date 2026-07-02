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Глава Минобороны Нидерландов: Зверства Путина не знают границ

  • 2.07.2026, 13:07
Глава Минобороны Нидерландов: Зверства Путина не знают границ
Дилан Ешилгез-Зегериус
Фото: Getty Images

Мира можно достичь только поддерживая Украину.

Глава Минобороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус после массированной атаки РФ заявила, что мира невозможно достичь уступками агрессору, а лишь усилением поддержки Украины. Об этом говорится в ее посте в соцсети Х.

«Зверства Путина не знают границ… Снова много погибших и раненых, среди них - дети. Мира можно достичь не поощряя агрессию, а поддерживая Украину», - говорится в посте.

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

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