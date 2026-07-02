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«Комаровка», у вас там все в порядке?»

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  • 2.07.2026, 13:28
  • 2,226
«Комаровка», у вас там все в порядке?»

Продавцы нахамили покупательнице за то, что она хотела сама выбрать фрукты.

Репутация знаменитого минского рынка становится хуже с каждым днем.

Минчанка под ником alexiliona рассказала в Threads об инциденте, который произошел во время покупки фруктов.

«Снова продавцы «Комаровки» позорятся, - пишет она. - Нигде не разрешили самой наложить себе абрикосы, вместо объяснения сказали что так не положено, выбирать будем мы, чтобы вы не выбирали себе крупные и самые хорошие. А мне надо плохие? Вот это предъява. Мало того, прибежала продавец с другой точки и начала на меня орать: «А это ты сняла видео про авокадо? Снова будешь снимать видео? Ты же положила в пакет! Смотрите, это она сняла видео с гнилыми авокадо!» Прикиньте. Вместо адекватного общения собрала за прилавком продавцов и давай на меня стравливать других. У вас там все в порядке, «Комаровка»?

То есть, эти продавцы подписались на мой телеграм, ознакомились с моими видео и теперь будут намеренно меня высмеивать или что? Не поняла логику. Каждый может пойти на рынок и снять видео, не только я.

Более того, я имею право выбрать то, что я хочу. Положите то, что я хочу, а не то, что вы совком сгребаете в кашу. Самое забавное то, что рядом со мной собралась толпа людей, которые повторяли им: «Она не хочет, чтобы вы положили гнилое, вот и все», а продавцы рвали глотки за то, что я сняла видео с авокадо. Все авокадо были из-под прилавка и вместо изменения отношения к реализации продуктов, сотрудники решили, что толпой меня смогут задавить количеством. Клево работаете. Продавайте гнилое дальше, спорьте с покупателями и орите погромче. У рынка репутация все хуже и хуже».

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