AP: Журналист провел месяц в эпицентре вспышки лихорадки Эбола 2.07.2026, 13:42

Вакцина все еще в разработке, а жителей убеждают, что эпидемия — фейк.

Восток Демократической Республики Конго переживает одну из самых тяжелых вспышек лихорадки Эбола последних лет. По официальным данным, число подтвержденных случаев уже превысило 1300, сотни человек погибли, однако специалисты предупреждают, что пик распространения вируса еще впереди, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из последних жертв стала шестимесячная девочка — третий ребенок, умерший в одном приюте. Трагедия стала символом эпидемии, которая не щадит никого: среди погибших есть младенцы, студенты-медики и опытные врачи.

Ситуацию осложняет отсутствие одобренного лечения для штамма Bundibugyo. Вакцина против него пока находится в разработке, а ее широкое применение ожидается лишь через несколько месяцев.

Очаг вспышки расположен в провинции Итури, где многие районы годами находятся под контролем вооруженных группировок. Из-за боевых действий почти миллион человек был вынужден покинуть свои дома, а медики регулярно сталкиваются с нападениями. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за первые три недели после объявления эпидемии было зафиксировано более 500 инцидентов, затруднивших работу медицинских бригад.

Еще одной серьезной проблемой стала дезинформация. Многие жители не верят в существование Эболы или подозревают врачей в причастности к смертям пациентов. Недоверие мешает выявлять зараженных и проводить безопасные похороны, которые считаются одним из важнейших способов сдерживания инфекции.

Несмотря на угрозу, жизнь в регионе не замирает. В барах и общественных местах появились температурный контроль и маски, свадьбы проходят с соблюдением санитарных мер, а во время матчей чемпионата мира по футболу тысячи болельщиков вновь собираются вместе. Для жителей Конго даже несколько часов спортивного праздника становятся возможностью ненадолго забыть о войне, эпидемии и ежедневном страхе.

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